Вестник Кавказа

Крымские спасатели выручили троих туристов

Крымские спасатели выручили троих туристов
© Фото: Крым – СПАС
Минувшей ночью в районе пещерного города Мангуп-Кале в Крыму заблудились трое путешественников, в том числе и ребенок – вызволять их из плена древних стен пришлось отряду спасателей "Крым-Спаса".

Минувшей ночью спасатели эвакуировали в Бахчисарайском районе Крыма трех туристов, заблудившихся в горах, сообщает пресс-служба "Крым-Спас".

Накануне вечером группа из троих человек, в которую входил несовершеннолетний ребенок, решила обследовать пещерный город Мангуп-Кале, однако не рассчитала времени: в горах быстро темнеет, и это сыграло свою роль: путешественники заблудились, передает "АиФ-Крым".

Туристы вызвали спасателей, которые обследовали местность и нашли "потеряшек" в районе верховья балки Гамам-Дере. Сотрудники МЧС помогли им спуститься в село Ходжа-Сала, где они оставили свой автомобиль. Помощь медиков им не потребовалась.

Напомним, Мангуп - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма. Его историческое название – Дорос, он был столицей княжества Феодоро, затем был захвачен Турцией. Город находится на вершине горы-останца, возвышающейся над уровнем окрестных долин на 250 м, а над уровнем моря на 583 м и образующей плато площадью около 90 га.

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