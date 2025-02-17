Вестник Кавказа

Половина россиян выбирает путешествия по России на машине

Половина россиян выбирает путешествия по России на машине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автопутешествия становятся все популярнее среди россиян. Путешествовать на машине предпочитает почти половина граждан, причем поездки они совершают несколько раз в год.

Многие россияне предпочитают совершать туристические поездки по России на личном автомобиле, показал опрос.

Путешествия на машине выбирают 48% респондентов. В среднем туристы совершают такие поездки трижды в год. Зачастую (87%) россияне путешествуют на личном автомобиле, молодежь в возрасте до 24 лет почти в десяти процентах случаев берет машину в аренду или каршеринг.

Как далеко ездят туристы? В среднем в одну сторону путешественники преодолевают около 1000 км. Многие туристы едут на машине в Казань и Санкт-Петербург, а также на Кубань и в Крым.

В опросе приняли участие 10 тыс человек, опрос проведен совместно "Авито авто", "Банк Дом.РФ" и Финансовым университетом при правительстве РФ.

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