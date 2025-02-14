Вестник Кавказа

Правительство ждет роста внутреннего туризма в России в 2025 году

Правительство ждет роста внутреннего туризма в России в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году от внутреннего туризма в РФ ожидается дальнейший рост, рассказали в правительстве. В последние годы турпоток внутри России рос на 15% и больше.

Ожидается, что в этом году тенденция к росту внутреннего туризма в России сохранится, поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы полагаем, что продолжится рост. Мы видим, что каждый год прирост минимум 15% идет. Поэтому думаю, что эта динамика пока будет сохраняться"

– Дмитрий Чернышенко

Согласно нацпроекту, через пять лет внутренний турпоток должен выйти на уровень 140 млн поездок - эта планка будет достигнута при сохранении динамики, поделился вице-премьер, передает РИА Новости.

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