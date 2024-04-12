Моуриньо дисквалифицирован на 4 матча в Турции за расизм и оскорбление судьи

Главный тренер "Фенербахче" пропустит ближайшие матчи своей команды из-за высказываний, сделанных им после встречи с "Галатасараем". Португалец обвиняется в расизме.

Именитый португальский наставник Жозе Моуриньо не сможет руководить "Фенербахче" в ближайших играх. Наставник турецкого гранда заработал четырехматчевую дисквалификацию из-за скандальных высказываний в адрес "Галатасарая" и резервного судьи.

После встречи он сказал, что запасные и тренерский штаб соперника "прыгали как обезьяны". Представители "Галатасарая" посчитали, что это расизмом и сообщили, что обратятся в суд, ФИФА и УЕФА.

Моуриньо также поведал, что после встречи сказал резервному рефери, что если бы тот работал в поле, то это была бы катастрофа.

Чемпионат Турции

После 24 туров турнирную таблицу национального первенства возглавляет "Галатасарай", набравший 64 очка. "Фенербахче" с 58 очками располагается на второй строчке. В тройку также входит "Самсунспор", в активе которого 46 очков.