Вестник Кавказа

Моуриньо дисквалифицирован на 4 матча в Турции за расизм и оскорбление судьи

Жозе Моуринью
© Фото: соцсети футбольного клуба “Фенербахче“
Главный тренер "Фенербахче" пропустит ближайшие матчи своей команды из-за высказываний, сделанных им после встречи с "Галатасараем". Португалец обвиняется в расизме.

Именитый португальский наставник Жозе Моуриньо не сможет руководить "Фенербахче" в ближайших играх. Наставник турецкого гранда заработал четырехматчевую дисквалификацию из-за скандальных высказываний в адрес "Галатасарая" и резервного судьи.

После встречи он сказал, что запасные и тренерский штаб соперника "прыгали как обезьяны". Представители "Галатасарая" посчитали, что это расизмом и сообщили, что обратятся в суд, ФИФА и УЕФА.

Моуриньо также поведал, что после встречи сказал резервному рефери, что если бы тот работал в поле, то это была бы катастрофа.

Чемпионат Турции

После 24 туров турнирную таблицу национального первенства возглавляет "Галатасарай", набравший 64 очка. "Фенербахче" с 58 очками располагается на второй строчке. В тройку также входит "Самсунспор", в активе которого 46 очков.

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