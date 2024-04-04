"Фенербахче" заплатит многомиллионный штраф за срыв встречи с "Галатасараем"

Турецкому "Фенербахче" предстоит заплатить крупный штраф после того, как игроки команды сорвали матч Суперкубка страны против "Галатасарая". Подопечные Исмаила Картала находились на поле всего несколько минут.

Футбольный клуб "Фенербахче" заплатит штраф в размере 4 млн лир (около $123 тыс) за срыв матча Суперкубка Турции с "Галатасараем". Об этом сказано на сайте турецкой футбольной федерации.

Решение оштрафовать стамбульскую команду на такую крупную сумму денег принял дисциплинарный комитет профессионального футбола республики.

Суперкубок Турции по футболу

Встреча за Суперкубок между "Галатасараем" и "Фенербахче" должна была пройти в Стамбуле в минувшее воскресенье, 7 апреля. Уже на первой минуте номинальные хозяева вышли вперед благодаря точному удару форварда Мауро Икарди. Сразу после этого игроки "Фенербахче" в знак протеста ушли с поля. Впоследствии им присудили техническое поражение, обладателем трофея стал "Галатасарай".