"Фенербахче" хочет сорвать матч с "Галатасараем" за Суперкубок Турции

Игра за Суперкубок Турции может быть сорвана из-за действий "Фенербахче". Соперником стамбульской команды в этом матче будет "Галатасарай".

Футбольный клуб "Фенербахче" готовится сорвать игру за Суперкубок Турции против "Галатасарая", которая пройдет уже в это воскресенье в городе Шанлыурфа. Об этом пишут турецкие СМИ.

В частности, Ajansspor отмечает, что гости собираются выпустить в стартовом составе девять игроков не старше 19 лет, а потом трое из них либо получат "травмы", либо удалятся.

Согласно регламенту, в этом случае встреча будет отменена.

"Фенербахче" таким образом сможет избежать штрафа за бойкот встречи и сорвать награждение "Галатасарая".

Предыстория

В середине прошлого месяца в республике состоялся матч национального первенства между "Трабзонспором" и "Фенербахче", завершившийся скандалом. Сразу после встречи гостевая команда начала отмечать победу, однако это не оценили фанаты хозяев, которые выбежали на поле и устроили драку с футболистами "Фенербахче". Руководство "Фенербахче" осталось очень недовольно отсутствием реакции на произошедшее со стороны властей Турции и пригрозило сняться с чемпионата.