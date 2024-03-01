Массовая драка футболистов с болельщиками произошла в Турции

Болельщики турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" спровоцировали массовую драку с игроками "Фенербахче". Инцидент случился после вчерашнего матча национального первенства.

В Турции разрастается скандал после массовой драки с участием игроков футбольного клуба "Фенербахче" и болельщиков "Трабзонспора".

Инцидент произошел после матча 30-го тура чемпионата Турции между "Трабзонспором" и "Фенербахче" в Трабзоне, который завершился в пользу гостей со счетом 3:2.

Что произошло?

После финального свитка гости начали праздновать победу, что вызвало бурю негодования у болельщиков хозяев, которые начали выбегать на поле.

Между игроками "Фенербахче" и фанатами "Трабзонспора" завязалась драка, в результате чего футболисты были вынуждены спрятаться в подтрибунном помещении.

Реакция властей

После встречи глава МВД Турции Али Эрликая заявил, что министерство приступает к расследованию произошедшего. Он рассказал, что ведомство уже начало идентифицировать выбежавших на поле людей.

© Фото: газета Ittifak

"В связи с событиями после матча Суперлиги "Трабзонспор" – "Фенербахче" были задержаны 12 человек. В отношении них возбуждены судебные и административные дела. Расследование продолжается"

– Али Эрликая

Реакция ФИФА

Президент организации Джанни Инфантино назвал произошедшее в Трабзоне совершенно недопустимым.

"Насилие, которое мы наблюдали после матча между "Трабзонспором" и "Фенербахче", абсолютно неприемлемо — на поле или вне его, ему нет места ни в нашем спорте, ни в обществе. Я говорил это раньше и скажу снова: в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы играть в игру, которая приносит радость стольким людям по всему миру"

– глава ФИФА

В этой связи он обратился к соответствующим органам власти в Турции с призывом привлечь всех виновных к ответственности.