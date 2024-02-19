Вестник Кавказа

Знаменитого футболиста дисквалифицировали на 4 года за допинг

Полузащитник футбольного клуба
© Фото: официальный сайт итальянского футбольного клуба “Ювентус“
Чемпиону мира по футболу в составе сборной Франции Полю Погба предстоит отбыть четырехлетнюю дисквалификацию. Хавбека отстранили от игр за допинг.

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции по футболу Поль Погба отстранен на 4 года за употребление допинга. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

"Мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала. Считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем, у меня отняли все"

– Поль Погба

Он добавил, что намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Что произошло?

Летом 2023 года французский хавбек сдал тест на допинг, который впоследствии дал положительный результат. Повторный тест подтвердил его.

Ранее сообщалось, что на фоне допингового скандала "Ювентус" может расторгнуть соглашение с Погба.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1935 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Гурбан Гурбанов: в Турции считают &quot;Карабах&quot; своим

Гурбан Гурбанов: в Турции считают "Карабах" своим

Футбольный клуб из Тбилиси может получить новое название

Футбольный клуб из Тбилиси может получить новое название

В Дагестане начнут развивать детский футбол

В Дагестане начнут развивать детский футбол

Клуб из Армении приобрел экс-игрока сборной России

Клуб из Армении приобрел экс-игрока сборной России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы