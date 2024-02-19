Знаменитого футболиста дисквалифицировали на 4 года за допинг

Чемпиону мира по футболу в составе сборной Франции Полю Погба предстоит отбыть четырехлетнюю дисквалификацию. Хавбека отстранили от игр за допинг.

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции по футболу Поль Погба отстранен на 4 года за употребление допинга. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

"Мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала. Считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем, у меня отняли все"

– Поль Погба

Он добавил, что намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Что произошло?

Летом 2023 года французский хавбек сдал тест на допинг, который впоследствии дал положительный результат. Повторный тест подтвердил его.

Ранее сообщалось, что на фоне допингового скандала "Ювентус" может расторгнуть соглашение с Погба.