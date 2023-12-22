Футболист "Бешикташа" покинул клуб из-за аккаунта на сайте знакомств

Стамбульский футбольный клуб "Бешикташ" расстался со своим футболистом Эмирханом Делибашем из-за того, что 21-летний футболист завел аккаунт на сайте знакомств в поисках второй половины для создания семьи вместо того, чтобы заниматься футболом.

Поиск спутницы жизни в своем аккаунте на популярном сайте знакомств стоил карьеры футболисту стамбульского "Бешикташа" Эмирхану Делибашу – руководству клуба не понравились такие действия, и оно расторгло контракт по соглашению сторон, сообщается на странице клуба в соцсети X.

Не оценили матримониальные намерения спортсмена и фанаты турецкой команды – их возмутил тот факт, что игрок ищет спутницу жизни, а не думает о футболе, пишет "Чемпионат.com".

Впрочем, ему все равно пришлось оправдываться - спортсмен даже заявил, что его аккаунт на сайте подделали, хотя слушать его в клубе никто не стал - говорить об истинных причинах расставания с игроком там тоже не пожелали.

Всего Эмирхан сыграл за турецкую команду пять матчей, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока оценивается в 50 тыс евро.