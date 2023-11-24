Российский наставник может возглавить одного из лидеров турецкого футбола

Российский тренер Станислав Черчесов может перебраться в Турцию. О возможном сотрудничестве с 60-летним специалистом задумалось руководство одного из местных футбольных грандов.

Новым главным тренером турецкого футбольного клуба "Бешикташ" может стать Станислав Черчесов. Об этом пишут местные СМИ.

Российский 60-летний наставник вошел в число семи специалистов, которых руководство стамбульской команды потенциально рассматривает в качестве нового рулевого. Кандидатами на эту должность также являются Фабио Каннаваро (Италия), Славен Билич (Хорватия), Хорхе Сампаоли (Аргентина), Брюно Женезьо (Франция), Руд ван Нистелрой и Франк де Бур (оба – Нидерланды).

До недавнего времени "Бешикташ" тренировал Риза Чалымбай. Он покинул команду после домашнего поражения от "Аланьяспора" со счетом 1:3.

Турнирная таблица

После 16 туров "Бешикташ" с 26 очками занимает 5-ю строчку в первенстве Турции. Команда отстает от занимающего 1-е место "Фенербахче" на 17 очков.