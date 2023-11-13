Сборную Азербайджана по футболу может возглавить российский специалист

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключает, что возглавит национальную команду Азербайджана. В июле этого года он покинул венгерский "Ференцварош", с которым дважды становился чемпионом страны.

Российский специалист Станислав Черчесов готов рассмотреть вариант работы в сборной Азербайджана по футболу. Об этом 60-летний наставник заявил в интервью местным СМИ.

"Никаких звонков от ассоциации (АФФА – прим. ред.) мне не поступало. Сейчас я нахожусь в Москве как свободный тренер. Есть определенный интерес, но, если будет серьезное предложение и интересные вызовы, меня несложно найти и провести обмен мнениями"

– Станислав Черчесов

При этом он подчеркнул, что работа в сборной и в клубе – это две большие разницы, передает Azerisport.com.

"Пять лет работал в сборной России, знаком с нюансами такой работы. Понимаю, насколько работа в клубе отличается от сборной. Это, скажем так, отдельные профессии. Поверьте мне на слово, я это на практике проходил"

– российский специалист

Он добавил, что работа в сборной очень серьезная, и к ней нельзя подходить поверхностно.

"Повторюсь, потенциал у азербайджанской сборной есть, и раскрыть его, чтобы команда могла сделать качественный шаг вперед – интересная задача. Если позвонят, готов пообщаться"

– экс-наставник "Ференцвароша"

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России вышла в 1/4 финала домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Этим летом российский специалист покинул венгерский "Ференцварош", с которым успел дважды выиграть чемпионат Венгрии, а также один Кубок страны.