Сборную Азербайджана по футболу может возглавить российский специалист

Российский специалист Станислав Черчесов готов рассмотреть вариант работы в сборной Азербайджана по футболу. Об этом 60-летний наставник заявил в интервью местным СМИ.
"Никаких звонков от ассоциации (АФФА – прим. ред.) мне не поступало. Сейчас я нахожусь в Москве как свободный тренер. Есть определенный интерес, но, если будет серьезное предложение и интересные вызовы, меня несложно найти и провести обмен мнениями"
– Станислав Черчесов
При этом он подчеркнул, что работа в сборной и в клубе – это две большие разницы, передает Azerisport.com.
"Пять лет работал в сборной России, знаком с нюансами такой работы. Понимаю, насколько работа в клубе отличается от сборной. Это, скажем так, отдельные профессии. Поверьте мне на слово, я это на практике проходил"
– российский специалист
Он добавил, что работа в сборной очень серьезная, и к ней нельзя подходить поверхностно.
"Повторюсь, потенциал у азербайджанской сборной есть, и раскрыть его, чтобы команда могла сделать качественный шаг вперед – интересная задача. Если позвонят, готов пообщаться"
– экс-наставник "Ференцвароша"
Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России вышла в 1/4 финала домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Этим летом российский специалист покинул венгерский "Ференцварош", с которым успел дважды выиграть чемпионат Венгрии, а также один Кубок страны.