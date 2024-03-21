Вестник Кавказа

«Фенербахче» хочет сменить Турцию на Европу

«Фенербахче» хочет сменить Турцию на Европу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
«Фенербахче» может сменить чемпионат после нападения болельщиков «Трабзонспора» на футболистов. Сейчас турецкий клуб занимает второе место в турнирной таблице.

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» может отказаться от выступлений в местном чемпионате из-за скандала после матча с «Трабзонспором».

Как сообщают СМИ, «Фенербахче» после снятия может перебраться в чемпионаты Бельгии, Франции, Нидерландов, Италии или Испании. Отмечается, клуб в настоящее время ищет для себя новую футбольную лигу.

После матча с «Трабзонспором», который завершился победой «Фенербахче», игроки команды победителей начали бурно праздновать триумф. Это не понравилось болельщикам проигравшей команды, которые массово выбежали на поле. Завязалась драка с участием фанатов и футболистов.

Стоит добавить, что «Фенербахче» сейчас находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своем активе 79 очков.

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