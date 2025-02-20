Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

Блогера Ахмеда Венгалби задержали в Москве. Его адвокат заявил, что блогер находится в полиции. Ахмед был без прав.

Известный блогер из Дагестана Ахмед Венгалби задержан в Москве, его адвокат Михаил Мушаилов подтвердил эту информацию.

Юрист заявил, что в настоящее время блогер находится в полиции, где выясняются обстоятельства задержания. Венгалби был пойман днем 26 февраля.

Как пишет "Аиф-Дагестан", Ахмед пытался дать сотрудникам ГИБДД взятку в 100 тыс рублей. Против него завели уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что дагестанца задержали днем 26 февраля на Кутузовском проспекте. Он был за рулем тонированной "Приоры" и не имел при себе прав.

Ахмед объяснил это тем, что принимает антидепрессанты внутривенно, при этом блогер отказался проходить проверку на опьянение.