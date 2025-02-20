В Казахстане пресекли контрабанду бензина в Кыргызстан

В Казахстане раскрыли подпольный транзит бензина в Кыргызстан. Махинаторы заработали более $300 млн на незаконном бизнесе.

Правоохранители Казахстана накрыли преступную группу, которая промышляла контрабандой бензина в Кыргызстан, передали в пресс-службе Агентства финансового мониторинга.

Сообщается, что авторы незаконной схемы приобретали бензин в Казахстане, после чего транспортировали его под видом растворителя и спирта, используя фальшивую документацию.

Правоохранителям удалось установить маршрут перемещения цистерн с бензином и задержать состав. Сотрудникам правопорядка удалось пресечь незаконный транзит порядка 500 тонн топлива.

Отмечается, что преступники выручили на теневом бизнесе более $300 млн.

Несколько человек задержаны, трое объявлены в международный розыск.