Вестник Кавказа

В Казахстане пресекли контрабанду бензина в Кыргызстан

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане раскрыли подпольный транзит бензина в Кыргызстан. Махинаторы заработали более $300 млн на незаконном бизнесе.

Правоохранители Казахстана накрыли преступную группу, которая промышляла контрабандой бензина в Кыргызстан, передали в пресс-службе Агентства финансового мониторинга. 

Сообщается, что авторы незаконной схемы приобретали бензин в Казахстане, после чего транспортировали его под видом растворителя и спирта, используя фальшивую документацию. 

Правоохранителям удалось установить маршрут перемещения цистерн с бензином и задержать состав. Сотрудникам правопорядка удалось пресечь незаконный транзит порядка 500 тонн топлива. 

Отмечается, что преступники выручили на теневом бизнесе более $300 млн. 

Несколько человек задержаны, трое объявлены в международный розыск.

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