Вестник Кавказа

Жителей Краснодара предупредили об электросиренах

Жителей Краснодара предупредили об электросиренах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре 5 марта зазвучат электросирены в рамках проверки систем оповещения. Звук сирен является предупреждением.

Электросирены зазвучат в Краснодаре 5 марта, говорится в сообщении городской Единой дежурной диспетчерской службы.

Сирены будут звучать в рамках комплексной проверки систем оповещения горожан. В ходе нее работоспособность средств жителей протестируют с включением электросирен.

Помимо этого, по радио и телевизору гражданам передадут специальное обращение.

В ведомстве добавили, что звук сирен является предупреждением и означает "Внимание".

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