Жителей Краснодара предупредили об электросиренах

В Краснодаре 5 марта зазвучат электросирены в рамках проверки систем оповещения. Звук сирен является предупреждением.
Электросирены зазвучат в Краснодаре 5 марта, говорится в сообщении городской Единой дежурной диспетчерской службы.
Сирены будут звучать в рамках комплексной проверки систем оповещения горожан. В ходе нее работоспособность средств жителей протестируют с включением электросирен.
Помимо этого, по радио и телевизору гражданам передадут специальное обращение.
В ведомстве добавили, что звук сирен является предупреждением и означает "Внимание".