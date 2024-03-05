Армавирцев предупредили о плановой проверке сирен 26 февраля

В Армавире 26 февраля состоятся плановые работы по проверке сирен оповещения. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Плановая проверка функционирования систем оповещения в Армавире (Краснодарский край) запланирована на 26 февраля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Работы будут длиться с 09:00 до 15:00 мск. Они коснутся станицы Старая Станица, хутора Красная Поляна, а также двух садоводческих некоммерческих товариществах.

Отмечается, что власти призвали жителей и гостей город сохранять спокойствие. В пресс-службе добавили, что во время проверок будет использован звук сирен.