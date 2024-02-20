Промпарк за 1,5 млрд рублей возведут в Армавире

Власти Кубани намерены создать крупный промышленный парк на территории Армавира. На реализацию проекта планируется потратить порядка 1,5 млрд рублей.

Краснодарский край масштабно вложится в промышленную отрасль. В Армавире планируется возвести промпарк "Русская промышленная корпорация", на который планируется потратить около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава края Вениамин Кондратьев.

Промышленный парк будет создан на базе завода стальных конструкций. В рамках этого проекта будут объединены заводы металлоконструкций в Успенском районе и вагоностроительный, а также производство газовой аппаратуры.

"Уверен, что инженерный потенциал и собственные разработки компании расширят мощности действующего производства железнодорожных вагонов и откроют потенциал других резидентов промпарка. Со стороны региона готовы оказать все возможные меры поддержки"

– Вениамин Кондратьев

Отмечается, что территория парка будет занимать свыше 30 га и позволит создать порядка 700 новых рабочих мест.

Власти считают, что открытие новой промышленной площадки может привлечь новые компании и пополнить бюджетную казну налоговыми поступлениями.