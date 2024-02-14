Туристический кластер появится в Армавире

Армавир будет привлекать туристов. Планируется создать туркластер, основной изюминкой туристического Армавира станет уникальная архитектура.
В Армавире решили развивать туристическую отрасль, для этого планируется создать туркластер.
Глава города Андрей Харченко сообщил, что Армавир может превратиться в туристический центр.
«Мы ставим перед собой цель - создать ряд туристических маршрутов, увеличить туристический поток, а также разработать и продвигать бренд города. Также власть должна создать условия для комфортного ведения бизнеса, чтобы стимулировать его развитие в данном направлении»
– Харченко
Он отметил, что эти меры приведут к улучшению инфраструктуры и уровня жизни местного населения.
В будущий туристический кластер войдут Армавир и соседние поселения. Привлекать гостей планируется уникальным архитектурным, культурным, историческим наследием.