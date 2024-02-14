Вестник Кавказа

Туристический кластер появится в Армавире

Туристический кластер появится в Армавире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армавир будет привлекать туристов. Планируется создать туркластер, основной изюминкой туристического Армавира станет уникальная архитектура.

В Армавире решили развивать туристическую отрасль, для этого планируется создать туркластер.

Глава города Андрей Харченко сообщил, что Армавир может превратиться в туристический центр.

«Мы ставим перед собой цель - создать ряд туристических маршрутов, увеличить туристический поток, а также разработать и продвигать бренд города. Также власть должна создать условия для комфортного ведения бизнеса, чтобы стимулировать его развитие в данном направлении»

– Харченко

Он отметил, что эти меры приведут к улучшению инфраструктуры и уровня жизни местного населения.

В будущий туристический кластер войдут Армавир и соседние поселения. Привлекать гостей планируется уникальным архитектурным, культурным, историческим наследием.

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