Крымская Алушта прирастет новым туркластером

Власти Крыма возродят былую туристическую популярность Алушты – в скором времени здесь начнется строительство нового туристического кластера, который станет одним из крупнейших в России: в новую инфраструктуру будет вложено 110 миллиардов.

В крымской Алуште вскоре начнется строительство одного из крупнейших туристических кластеров в России, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Туристический кластер будут строить в некогда очень популярной здравнице – Алуште, новый туристический объект займет площадь порядка 500 гектаров, в его создание планируется инвестировать около 110 млрд рублей, - отметил глава Крыма, передает "АиФ-Крым".

В новый туристический объект войдут не только здравницы и гостиницы – здесь будет создана современная инфраструктура, включающая удобные и безопасные дороги, будут построены причалы, кафе и рестораны, а дети, которые будут приезжать сюда на отдых вместе с родителями, смогут ходить в школу или детский сад.

Как полагают в руководстве, новый туркластер поможет возродить некогда чрезвычайно популярную у туристов красавицу Алушту.