Туристы возвращаются в Крым на 50%

Все больше туристов бронируют туры в Крым. Показатели по сравнению с 2023 годом выросли на 20-50%. Причем интерес вызывают не только летние месяцы, уже раскупают путевки на октябрь.

По сравнению с прошлогодними показателями Крым стал интереснее туристам в диапазоне от 20 до 50%.

«На этапе раннего бронирования объемы продаж по Крыму увеличились от 20% до 50% в сравнении с январем - февралем 2023 года»

– Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В свою очередь туроператор «Интурист» фиксирует, что бронирование туром в данном направлении выросло в три раза, то есть показатели вернулись к допандемийным нормам.

Показатели выросли еще и потому, что туристы смирились: на полуостров придется добираться или на поезде, или на личном авто.

Отмечается, что не только рост числа бронирований, но и увеличение глубины продаж, то есть некоторые туристы планируют отдых на полуострове на 7-8 месяцев вперед. Так, в начале прошлого года потенциальные гости Крыма не загадывали настолько далеко.