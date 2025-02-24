Вестник Кавказа

В Грузии снизился внутренний туризм

В Грузии снизился внутренний туризм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Население Грузии сократило поездки по стране. В конце прошлого года жители Грузии путешествовали на 5,6% меньше.

Внутренний туризм в Грузии снизился на 5,6% в четвертом квартале прошлого года, информирует "Сакстат".

В целом было совершено порядка 1,8 млн поездок по Грузии ее жителями. Путешествовали около 1,3 млн граждан в возрасте от 15 лет.

На поездки население потратило 259 млн лари - $92,1 млн, каждая поездка в среднем обходилась в 168 лари или $60.

Самая путешествующая категория граждан - жители Грузии 31-50 лет, чаще всего они ездят в гости к родных и знакомым.

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