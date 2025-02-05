Аэропорт в Батуми возобновил работу

Аэровокзал в Батуми снова готов принимать рейсы. Ранее воздушная гавань работала с ограничениями из-за снегопада.

Батумский аэропорт вернулся к работе после режима ограничений из-за сильных снегопадов в Западной Грузии, передали в пресс-службе воздушной гавани.

Сообщается, что аэропорт должен принять за сегодняшний день 12 самолетов, которые прибудут из Стамбула и Тель-Авива.

Отметим, что режим ограничений на аэровокзале действовал с 21 февраля. Воздушные судна на время были перенаправлены в аэропорт Кутаиси.

Ранее появилась информация об ущербе зданию аэропорта в Батуми. Снегопады повредили козырек входа в пассажирский терминал.