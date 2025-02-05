Вестник Кавказа

Аэропорт в Батуми возобновил работу

Аэропорт в Батуми возобновил работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэровокзал в Батуми снова готов принимать рейсы. Ранее воздушная гавань работала с ограничениями из-за снегопада.

Батумский аэропорт вернулся к работе после режима ограничений из-за сильных снегопадов в Западной Грузии, передали в пресс-службе воздушной гавани. 

Сообщается, что аэропорт должен принять за сегодняшний день  12 самолетов, которые прибудут из Стамбула и Тель-Авива. 

Отметим, что режим ограничений на аэровокзале действовал с 21 февраля. Воздушные судна на время были перенаправлены в аэропорт Кутаиси.

Ранее появилась информация об ущербе зданию аэропорта в Батуми. Снегопады повредили козырек входа в пассажирский терминал.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии снегопад повредил крышу аэропорта

В Грузии снегопад повредил крышу аэропорта

Об обстановке в Батуми рассказал глава города

Об обстановке в Батуми рассказал глава города

Школы Аджарии закроются из-за снега

Школы Аджарии закроются из-за снега

Снег и ветер закрыли детские сады в Батуми

Снег и ветер закрыли детские сады в Батуми

Эксплуатация сухого порта в Грузии начнется в апреле

Эксплуатация сухого порта в Грузии начнется в апреле

Двое детей погибли на стройке в Батуми: начато расследование

Двое детей погибли на стройке в Батуми: начато расследование

Red Wings свяжет Нижний Новгород с Тбилиси и Батуми

Red Wings свяжет Нижний Новгород с Тбилиси и Батуми

Из крупных городов Грузии в Сванетию: как добраться в Местиа в 2025 году

Из крупных городов Грузии в Сванетию: как добраться в Местиа в 2025 году

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Строительство второго искусственного полуострова стартовало в Батуми

Строительство второго искусственного полуострова стартовало в Батуми

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы