В ингушском Карабулаке пылал мукомольный комбинат

В городе Карабулак в Ингушетии сегодня вечером вспыхнул городской мукомольный комбинат, огонь охватил 500 квадратных метров предприятия, на вызов оперативно прибыли подразделения огнеборцев.

Сегодня вечером в ингушском Карабулаке вспыхнул пожар на городском мукомольном комбинате, огонь охватил площадь в 500 кв м, сообщило в своем Telegram-канале региональное ГУ МЧС РФ.

"В 17:45 мск в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что в городе Карабулак произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание мукомольного комбината"

- МЧС РФ по Ингушетии

Сейчас сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно приступили к тушению возгорания, благодаря их умелым действиям, уже в 18.47 мск огонь удалось полностью потушить, - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет. прочины возгорания выясняют следователи.