В ингушском Карабулаке пылал мукомольный комбинат

Сегодня вечером в ингушском Карабулаке вспыхнул пожар на городском мукомольном комбинате, огонь охватил площадь в 500 кв м, сообщило в своем Telegram-канале региональное ГУ МЧС РФ.
"В 17:45 мск в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что в городе Карабулак произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание мукомольного комбината"
- МЧС РФ по Ингушетии
Сейчас сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно приступили к тушению возгорания, благодаря их умелым действиям, уже в 18.47 мск огонь удалось полностью потушить, - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет. прочины возгорания выясняют следователи.