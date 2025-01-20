Вестник Кавказа

Жителям Сунжи в Ингушетии вернули газ после аварии

Знак Опасно газ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газ вернулся в дома жителей города Сунжи в Ингушетии. Его отключили из-за аварии еще в 9 утра.

Специалисты справились с аварией в Сунже (Ингушетия) и вернули местным жителям газ, который был отключен во всем населенном пункте из-за аварии, рассказали в городской администрации.

"Утечка устранена, идет постепенная подача газа в муниципальном образовании"

- администрация Сунжи

В данный момент сотрудники газовых служб оповещают местное население о завершении восстановительных работ через громкоговорители.

Напомним, что газоснабжение Сунжи отключили еще в 9 утра. Тогда произошла утечка газа из подземного газопровода.

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