Жителям Сунжи в Ингушетии вернули газ после аварии

Газ вернулся в дома жителей города Сунжи в Ингушетии. Его отключили из-за аварии еще в 9 утра.

Специалисты справились с аварией в Сунже (Ингушетия) и вернули местным жителям газ, который был отключен во всем населенном пункте из-за аварии, рассказали в городской администрации.

"Утечка устранена, идет постепенная подача газа в муниципальном образовании"

- администрация Сунжи

В данный момент сотрудники газовых служб оповещают местное население о завершении восстановительных работ через громкоговорители.

Напомним, что газоснабжение Сунжи отключили еще в 9 утра. Тогда произошла утечка газа из подземного газопровода.