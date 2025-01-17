Отключение газа произошло во всей Сунже

Авария оставила всех жителей Сунжи в Ингушетии без газоснабжения. Восстановительные работы планируют завершить в 12:00.
В Сунже в Ингушетии отключили газ в домах всех жителей, передали в администрации города.
"С 9:00 на всей территории города Сунжа ограничено газоснабжение в связи с утечкой газа на подземном газопроводе среднего давления"
- администрация Сунжи
Сейчас на месте аварии работает специальная бригада газовиков. Возобновление подачи газа планируется в 12:00.
Городские власти попросили местных жителей отключить все газовые приборы в домах, чтобы избежать несчастных случаев.