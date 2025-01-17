Вестник Кавказа

Отключение газа произошло во всей Сунже

Отключение газа произошло во всей Сунже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария оставила всех жителей Сунжи в Ингушетии без газоснабжения. Восстановительные работы планируют завершить в 12:00.

В Сунже в Ингушетии отключили газ в домах всех жителей, передали в администрации города.

"С 9:00 на всей территории города Сунжа ограничено газоснабжение в связи с утечкой газа на подземном газопроводе среднего давления"

- администрация Сунжи

Сейчас на месте аварии работает специальная бригада газовиков. Возобновление подачи газа планируется в 12:00.

Городские власти попросили местных жителей отключить все газовые приборы в домах, чтобы избежать несчастных случаев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дело о смерти роженицы в больнице завели в Ингушетии

Дело о смерти роженицы в больнице завели в Ингушетии

Двух пропавших жителей Ингушетии нашли в лесу

Двух пропавших жителей Ингушетии нашли в лесу

Ингушские правоохранители арестовали вороватых энергетиков

Ингушские правоохранители арестовали вороватых энергетиков

Сотни жителей Ингушетии сменили ветхое жилье на новое

Сотни жителей Ингушетии сменили ветхое жилье на новое

Детей в Ингушетии будут массово прививать от полиомиелита

Детей в Ингушетии будут массово прививать от полиомиелита

Важный мост в Экажево приведут в порядок на год раньше срока

Важный мост в Экажево приведут в порядок на год раньше срока

В Назрани появится новая зона отдыха и ресторан на воде

В Назрани появится новая зона отдыха и ресторан на воде

Столетний ветеран ВОВ из Ингушетии стал почетным гражданином Назрани

Столетний ветеран ВОВ из Ингушетии стал почетным гражданином Назрани

Республики СКФО стали самыми безопасными регионами России

Республики СКФО стали самыми безопасными регионами России

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы