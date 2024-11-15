Ингушские правоохранители арестовали вороватых энергетиков

Сотрудники спецслужб Ингушетии арестовали ряд бывших и действующих энергетиков , а также их подрядчиков, которые подозреваются в особо крупных хищениях при строительстве электроподстанции в Назрановском районе.

Сотрудники спецслужб Ингушетии пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), состоявшей из бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго " и подрядчиков, которые подозреваются в масштабном хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что указанные лица похитили более 66 млн рублей, выделенных на строительство электрической подстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии "

- УФСБ по Ингушетии

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в составе ОПГ в особо крупном размере, передает "Интерфакс".

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность.

Решением Магасского районного суда восемь человек арестованы и помещены в СИЗО Карабулака, в отношении них ведется следствие. Если их вина будет доказана, то все они могут распрощаться со свободой на долгих десять лет.