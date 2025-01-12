Вестник Кавказа

В Калмыкии снимают карантин по сезонным заболеваниям

В Калмыкии снимают карантин по сезонным заболеваниям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школы Калмыкии возвращаются к нормальной работе после недельного карантина, введенного из-за роста сезонных простудных заболеваний – гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций.

Общеобразовательные, спортивные школы Калмыкии в первых числах февраля возобновят работу в обычном режиме, карантин будет действовать лишь детских садов региона, сообщило сегодня на своем сайте региональное управление Роспотребнадзора.

Постановление о прекращении карантина подписал главный государственный санитарный врач по Калмыкии Джангар Санджиев, передает "Интерфакс".

"Постановляю отменить ограничительные мероприятия (карантин) в образовательных учреждениях в образовательных организациях школьного, среднего профессионального, а также дополнительного образования, в детских развивающих центрах, игровых детских комнатах, учреждениях детского спорта всех типов и форм собственности за исключением организаций дошкольного образования Калмыкии"

- постановление Роспотребнадзора по Калмыкии

Причина принятия такого решения заключается в том, что на 5-й неделе всплеска заболеваний в регионе началось активное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом и среди взрослых, и среди детей, добавили в надзорном ведомстве региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
745 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России растет число заболевших ОРВИ

В России растет число заболевших ОРВИ

Врачи скрывают правду: 3 угрозы для мужского здоровья, о которых вы не знали!

Врачи скрывают правду: 3 угрозы для мужского здоровья, о которых вы не знали!

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре

Более 600 туристов пострадали на горнолыжных курортах Сочи этой зимой

Более 600 туристов пострадали на горнолыжных курортах Сочи этой зимой

Россияне стали чаще болеть ОРВИ

Россияне стали чаще болеть ОРВИ

Как стресс разрушает тело? Психолог Филяев о психосоматике

Как стресс разрушает тело? Психолог Филяев о психосоматике

На бесплатную медпомощь в Северной Осетии выделено 14 млрд рублей

На бесплатную медпомощь в Северной Осетии выделено 14 млрд рублей

Почти 150 волонтерам на Кубани понадобилась медицинская помощь

Почти 150 волонтерам на Кубани понадобилась медицинская помощь

Шесть россиян покинули больницу после авиакатастрофы под Актау

Шесть россиян покинули больницу после авиакатастрофы под Актау

Метапневмовирус в России: нужна ли вакцина?

Метапневмовирус в России: нужна ли вакцина?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы