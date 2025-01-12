В Калмыкии снимают карантин по сезонным заболеваниям

Школы Калмыкии возвращаются к нормальной работе после недельного карантина, введенного из-за роста сезонных простудных заболеваний – гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций.

Общеобразовательные, спортивные школы Калмыкии в первых числах февраля возобновят работу в обычном режиме, карантин будет действовать лишь детских садов региона, сообщило сегодня на своем сайте региональное управление Роспотребнадзора.

Постановление о прекращении карантина подписал главный государственный санитарный врач по Калмыкии Джангар Санджиев, передает "Интерфакс".

"Постановляю отменить ограничительные мероприятия (карантин) в образовательных учреждениях в образовательных организациях школьного, среднего профессионального, а также дополнительного образования, в детских развивающих центрах, игровых детских комнатах, учреждениях детского спорта всех типов и форм собственности за исключением организаций дошкольного образования Калмыкии"

- постановление Роспотребнадзора по Калмыкии

Причина принятия такого решения заключается в том, что на 5-й неделе всплеска заболеваний в регионе началось активное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом и среди взрослых, и среди детей, добавили в надзорном ведомстве региона.