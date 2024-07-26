В Дагестане зафиксирована вспышка коклюша

С начала 2025 года в Дагестане 15 детей заболели коклюшем, один ребенок скончался: как утверждают врачи, причина инфекции – отказ от прививок, которые надежно защищают детей от опасного заболевания.

В Дагестане набирает силу вспышка опасной детской инфекционной болезни – коклюша, только с начала нового 2025 года выявлено 15 случаев заболевания, сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава республики.

"За период с 1 января 2025 года по республике зарегистрировано 15 случаев коклюша. Для сравнения: за январь 2024 года было зарегистрировано 26 случаев. У двоих детей при госпитализации было тяжелое течение болезни, одного из них врачам спасти не удалось"

- Минздрав Дагестана

Болеют коклюшем как правило дети в возрасте от одного месяца до шести лет, но протекает болезнь тяжело – за это время в Республиканский центр инфекционных болезней были госпитализированы 14 детей, 12 из которых находились в средней степени тяжести, двое – в тяжелой, передает "Интерфакс".

Заболеваемость коклюшем в городской местности в 1,5 раза выше, чем в сельской, а главное - все заболевшие не были привиты против болезни, хотя прививка дает детям 100% гарантию, сетуют врачи.

Напомним, вакцинация детей от коклюша начинается с трехмесячного возраста и включает в себя три этапа. Передается болезнь воздушно-капельным путем и сопровождается приступообразным спазматическим кашлем.