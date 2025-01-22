МИД РФ раскритиковал армянского журналиста за вопрос о напряженности в отношениях России и Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга подвергла критике журналиста из Армении, задавшего вопрос о напряженности в отношениях РФ и Азербайджана.
"Вы не понимаете, что для представителя армянских СМИ абсурдно озвучивать вопрос о вызове посла России в Азербайджане или посла Азербайджана в России, или вопрос, который стоит на двусторонней повестке дня России и Азербайджана?"
– Мария Захарова
Она подчеркнула, что армянские журналисты уже не в первый раз задают представителям России вопрос об отношениях с другой страной.
"Почему представители армянских СМИ без исключения задают российским представителям вопросы о двусторонних отношениях с другой страной, а не о российско-армянской проблематике?"
– представитель МИД РФ
Она добавила, что азербайджанские журналисты не делают этого.