МИД РФ раскритиковал армянского журналиста за вопрос о напряженности в отношениях России и Азербайджана

В МИД РФ отметили, что армянские журналисты регулярно задают вопросы представителям РФ об отношениях с другой страной. В ведомстве добавили, что им неуместно спрашивать об этом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга подвергла критике журналиста из Армении, задавшего вопрос о напряженности в отношениях РФ и Азербайджана.

"Вы не понимаете, что для представителя армянских СМИ абсурдно озвучивать вопрос о вызове посла России в Азербайджане или посла Азербайджана в России, или вопрос, который стоит на двусторонней повестке дня России и Азербайджана?"

– Мария Захарова

Она подчеркнула, что армянские журналисты уже не в первый раз задают представителям России вопрос об отношениях с другой страной.

"Почему представители армянских СМИ без исключения задают российским представителям вопросы о двусторонних отношениях с другой страной, а не о российско-армянской проблематике?"

– представитель МИД РФ

Она добавила, что азербайджанские журналисты не делают этого.