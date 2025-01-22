Вестник Кавказа

МИД РФ раскритиковал армянского журналиста за вопрос о напряженности в отношениях России и Азербайджана

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ отметили, что армянские журналисты регулярно задают вопросы представителям РФ об отношениях с другой страной. В ведомстве добавили, что им неуместно спрашивать об этом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга подвергла критике журналиста из Армении, задавшего вопрос о напряженности в отношениях РФ и Азербайджана.

"Вы не понимаете, что для представителя армянских СМИ абсурдно озвучивать вопрос о вызове посла России в Азербайджане или посла Азербайджана в России, или вопрос, который стоит на двусторонней повестке дня России и Азербайджана?"

– Мария Захарова

Она подчеркнула, что армянские журналисты уже не в первый раз задают представителям России вопрос об отношениях с другой страной.

"Почему представители армянских СМИ без исключения задают российским представителям вопросы о двусторонних отношениях с другой страной, а не о российско-армянской проблематике?"

– представитель МИД РФ

Она добавила, что азербайджанские журналисты не делают этого.

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