Первый день весны порадует Ставрополь ярмаркой выходного дня

В Ставрополе 1 марта пройдет ярмарка выходного дня. Жители и гости города смогут купить качественные продукты по низким ценам.

Жителей и гостей Ставрополя порадуют традиционной ярмаркой выходного дня "Покупай ставропольское", сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Торговые точки развернутся в первый день весны, 1 марта, на улице Васильева 35/1. Местные производители представят широкий выбор качественной продукции.

Отмечается, что граждане смогут стать обладателями овощей и фруктов, мясных и хлебобулочных изделий, орехов, меда, а также ароматного масла и рыбы по низким ценам.

Власти города отмечают, что ярмарки уже более 10 лет оказывают положительное влияние на ценообразование и обеспечивают людей свежими товарами. Все продавцы имеют необходимые разрешения.