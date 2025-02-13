Подземные толчки снова потрясли Азербайджан

В Азербайджане произошло землетрясение, магнитуда составила 3 балла. Ранее в стране произошло еще одно землетрясение в Исмаиллинском районе.
Землетрясение произошло в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук страны.
Согласно данным, магнитуда подземных толчков составила 3 балла. Очаг землетрясения располагался на глубине 3 км.
Ранее в том же районе были зафиксированы подземные толчки, их магнитуда составила 3,3, а эпицентр залегал на глубине 46 км.