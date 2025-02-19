Центр Азербайджана тряхнуло на 3,3

Землетрясение было зафиксировано в Исмаиллинском районе, рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы, который действует при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
По данным специалистов-сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 3,3. Их эпицентр располагался на глубине 46 км.
Как понять, что произошло землетрясение?
Приход землетрясения можно определить по следующим признакам: качаются люстры и светильники, падают вещи, слышен гул, который постепенно становится все громче, к нему присоединяется звук бьющегося стекла.
Что делать при землетрясении?
Если вы находитесь в здании, то надо выйти на улицу. Покидать его нужно по лестнице, избегая лифтов. На улице лучше отойти подальше от строений, оставаясь на открытой местности.
Если выйти из помещения невозможно, надо встать в углу. Безопасным также будет место у одной из внутренних стен. Еще один вариант – внутренний стенной проем. Нельзя подходить к окнам и мебели, которая при толчках может упасть. По возможности стоит спрятаться под стол.
Если во время землетрясения вы оказались в машине, то надо оставаться в салоне и не выходить, пока не перестанет трясти, главное, чтобы автомобиль стоял вдалеке от зданий.