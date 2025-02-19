Центр Азербайджана тряхнуло на 3,3

Небольшое землетрясение произошло в центральной части Азербайджана. По оценкам сейсмологов, магнитуда этих подземных толчков достигла 3,3.

Землетрясение было зафиксировано в Исмаиллинском районе, рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы, который действует при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По данным специалистов-сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 3,3. Их эпицентр располагался на глубине 46 км.

Как понять, что произошло землетрясение?

Приход землетрясения можно определить по следующим признакам: качаются люстры и светильники, падают вещи, слышен гул, который постепенно становится все громче, к нему присоединяется звук бьющегося стекла.

Что делать при землетрясении?

Если вы находитесь в здании, то надо выйти на улицу. Покидать его нужно по лестнице, избегая лифтов. На улице лучше отойти подальше от строений, оставаясь на открытой местности.

Если выйти из помещения невозможно, надо встать в углу. Безопасным также будет место у одной из внутренних стен. Еще один вариант – внутренний стенной проем. Нельзя подходить к окнам и мебели, которая при толчках может упасть. По возможности стоит спрятаться под стол.

Если во время землетрясения вы оказались в машине, то надо оставаться в салоне и не выходить, пока не перестанет трясти, главное, чтобы автомобиль стоял вдалеке от зданий.