Кремль: евроинтеграция - суверенное право Армении

Армения имеет суверенное право на вступление в ЕС, заявили в Кремле. Но Еревану предстоит выяснить отношение самой Европы к этому процессу.

Желание вступить в Европейский Союз – суверенное право Армении, однако на данный момент не совсем понятно, как к этому относятся в Европе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это суверенное право Армении, но, конечно же, надо будет самим армянам и всем остальным разобраться, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы"

- Дмитрий Песков

Он предполагает, что в Армении есть некие политические силы, считающие, что ориентирование на ЕС предоставит стране дополнительную выгоду даже в ситуации, когда четкого понимания об отношении представителей Евросоюза к этому нет.

Дмитрий Песков добавил, что Армении стоит обратить внимание на сложность интеграции в ЕС, и напомнил об опыте многих стран, уже вставших в десятилетние очереди на вступление.

Армения между ЕАЭС и ЕС

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Армения, которой никто не может запретить интегрироваться в Евросоюз, рано или поздно будет вынуждена сама понизить уровень отношений с ЕАЭС, поскольку находиться в двух союзах одновременно невозможно.

"Вся суть в необходимости государства, претендующего на членство в Евросоюзе, привести свои документы в соответствии с европейскими стандартами и законодательными нормами. В тех случаях, где эти нормы ЕС будут вступать в юридический конфликт с нормами ЕАЭС, Армении неизбежно придется делать выбор", - прежде всего сказал он.

"Хотя власти Армении говорят, что хотят и участвовать в Евразийском союзе, и интегрироваться в Евросоюз, они сами себя поставят в необходимость выбора: или Армения соблюдает те обязательства в рамках ЕАЭС, которые у нее есть, либо она должна будет выходить из организации и руководствоваться нормами Евросоюза", - продолжил Константин Тасиц.

Эксперт подчеркнул, что Россия продолжает мягкую политику диалога с Арменией, ожидая, что невозможность существования в двух союзах будет осознана армянским правительством. "Руководство России пока рассчитывает на конструктивный диалог и благоразумие армянской стороны. Что будет, если диалог окажется безуспешным, пока сказать сложно", - заключил он.