Китайские журналисты обратили внимание на "двойную игру" Армении

Ереван в последнее время ведет "двойную игру", предпринимая попытки максимально сблизиться с западом, не теряя одновременно экономических связей с Москвой, хотя российская сторона неоднократно предупреждала, что это невозможно, обратило внимание китайские издание Sohu.

Армения, будучи давним союзником России на Южном Кавказе, неуклонно пытается двигаться в сторону Запада, но так, чтобы продолжать экономическое взаимодействие с Россией, – на "двойную игру" Еревана обратило внимание издание Sohu (Китай).

Его авторы напомнили, что Армения на протяжении многих лет вела тесное сотрудничество с Россией. Однако в последнее время Ереван увлекся идеей евроинтеграции, и вот недавно Национальное собрание Армении приняло закон о запуске вступления в ЕС. Это известие вызвало серьезную реакцию в мировом сообществе.

Издание отметило, что экономическое взаимодействие РФ и Армении велось в том числе в рамках ЕАЭС, покидать который Ереван не собирается. В то же время из Москвы неоднократно поступали недвусмысленные сигналы о том, что Армения не сможет быть одновременно членом и ЕС, и ЕАЭС, так что начало вступления в ЕС автоматически станет запуском выхода из ЕАЭС.

В статье обращается внимание на ситуацию с Турцией, которая, давно став членом НАТО, так и не была включена в состав ЕС. Соответственно, та же судьба может ждать и Армению, которая и не вступит в ЕС, и утратит членство в ЕАЭС. Поэтому аналитики издания призывают Ереван задуматься о том, насколько оправданны его евроустремления.