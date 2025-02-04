Вестник Кавказа

Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?

Мамикон Бабаян
Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчитался сразу о двух внешнеполитических прорывах: одобрении армянским правительством законопроекта о вступлении в ЕС и подписании стратегического партнерства с США. Можно ли считать это достижением или провалом армянской внешней политики, расскажем в этом материале.

Чтобы понимать, почему Ереван позволяет себе демонстративные демарши, не неся при этом никакой ответственности, достаточно проследить реакцию сторон, вовлеченных в происходящие процессы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и США

Документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США был подписан в ходе рабочего визита главы армянского внешнеполитического ведомства в Вашингтон, причем процедура не подразумевала встреч на уровне первых лиц государств. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что речь идет лишь о комиссии, которой предстоит разработать направления партнерства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и Евросоюз

О стремлении стать частью европейской семьи армяне заявили громко, но скромно в стенах Национального собрания. Брюссель ограничился дипломатическими нотами одобрения, но никак не отреагировал на инициативу Еревана вступить в ЕС.

Перспектива членства Армении в ЕС выглядит сложно реализуемой в глазах армянских обывателей, которые не доверяют евродипломатам. Армяне с удовольствием путешествуют по странам еврозоны, однако не разделяют новые европейские ценности, а также утверждают, что любая западная поддержка всегда была отражением геополитических стремлений, которая могла быть свернута в самый неподходящий для этого момент.

Армяне призрачно представляют себе обещанный им безвизовый режим с ЕС - эта перспектива выглядит отдаленной даже в самых смелых фантазиях сторонников Пашиняна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и Россия

Стратегическое партнерство между США и Арменией, как и стремление республики вступить в ЕС, не более чем символический акт в большой геополитической партии, в которой режиму Пашиняна важно устоять перед грядущим выборами 2026 года. Поэтому любые внешнеполитические демарши Еревана не слишком беспокоят Москву.

Армяне по-прежнему тяготеют к России, считая ее ментально близкой. В последние годы приток русскоговорящего населения позитивно сказался на экономике Армении. Функционировавшие в летний период старые корпуса армянских пансионатов и санаториев теперь работают круглый год. Рынок армянской недвижимости также ожил. Пашиняну уже пришлось успокаивать население, уверяя, что о выходе из ЕАЭС не может быть и речи. Все осталось на своих местах за исключением замороженного статуса Армении в ОДКБ.

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