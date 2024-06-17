Выживших при крушении самолета AZAL бортпроводников наградят в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что выжившие в авиакатастрофе в Актау бортпроводники будут награждены.
"Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой"
– Рамзан Кадыров
Бортпроводники принимали меры, чтобы помочь всем пассажирам, работали быстро, их самоотверженность вызывает уважение, подчеркнул он.
"Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности"
– Рамзан Кадыров
Крушение рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL произошло в Актау. Расследованием инцидента занимаются совместно Россия, Азербайджан и Казахстан.
В Грозном будет установлен мемориал в память о жертвах авиакатастрофы, поделился глава Чечни.
Он также еще раз принес соболезнования Азербайджанской Республике в связи с произошедшей трагедией.