Выживших при крушении самолета AZAL бортпроводников наградят в Чечне

Власти Чечни приняли решение наградить выживших членов экипажа пассажирского рейса"Азербайджанских авиалиний", который потерпел крушение в Казахстане 25 декабря. Также стало известно, что в Чечне появится мемориал в память о жертвах авиакатастрофы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что выжившие в авиакатастрофе в Актау бортпроводники будут награждены.

"Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой"

– Рамзан Кадыров

Бортпроводники принимали меры, чтобы помочь всем пассажирам, работали быстро, их самоотверженность вызывает уважение, подчеркнул он.

"Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности"

– Рамзан Кадыров

Крушение рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL произошло в Актау. Расследованием инцидента занимаются совместно Россия, Азербайджан и Казахстан.

В Грозном будет установлен мемориал в память о жертвах авиакатастрофы, поделился глава Чечни.

Он также еще раз принес соболезнования Азербайджанской Республике в связи с произошедшей трагедией.