Вестник Кавказа

Выживших при крушении самолета AZAL бортпроводников наградят в Чечне

Выживших при крушении самолета AZAL бортпроводников наградят в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Чечни приняли решение наградить выживших членов экипажа пассажирского рейса"Азербайджанских авиалиний", который потерпел крушение в Казахстане 25 декабря. Также стало известно, что в Чечне появится мемориал в память о жертвах авиакатастрофы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что выжившие в авиакатастрофе в Актау бортпроводники будут награждены.

"Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой"

– Рамзан Кадыров

Бортпроводники принимали меры, чтобы помочь всем пассажирам, работали быстро, их самоотверженность вызывает уважение, подчеркнул он.

"Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности"

– Рамзан Кадыров

Крушение рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL произошло в Актау. Расследованием инцидента занимаются совместно Россия, Азербайджан и Казахстан.

В Грозном будет установлен мемориал в память о жертвах авиакатастрофы, поделился глава Чечни.

Он также еще раз принес соболезнования Азербайджанской Республике в связи с произошедшей трагедией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что построили в Ножай-Юртовском районе в прошлом году?

Что построили в Ножай-Юртовском районе в прошлом году?

Чечня объявила траур 28 декабря в связи с авиакатастрофой под Актау

Чечня объявила траур 28 декабря в связи с авиакатастрофой под Актау

Жители Чечни получили 1600 рабочих мест

Жители Чечни получили 1600 рабочих мест

Дрон ВСУ сбили в Грозном

Дрон ВСУ сбили в Грозном

Учебник по истории края появится в Чечне

Учебник по истории края появится в Чечне

Проверка вынудила уволить 11 директоров школ в Чечне

Проверка вынудила уволить 11 директоров школ в Чечне

Галанчожский район Чечни получит природный газ

Галанчожский район Чечни получит природный газ

Чечня отметила &quot;Беноевскую весну&quot;

Чечня отметила "Беноевскую весну"

В Чечне одновременно открыли три медресе

В Чечне одновременно открыли три медресе

Кадыров помог мусульманам Гвинеи-Бисау совершить хадж

Кадыров помог мусульманам Гвинеи-Бисау совершить хадж

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы