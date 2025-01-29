Кобахидзе призвал усовершенствовать закон об иноагентах в Грузии

Глава грузинского правительства считает необходимым усовершенствование закона об иноагентах. Он подчеркнул, что текущая версия закона достаточно грубая.
Премьер-министр Грузии высказался за изменение американской версии закона об "иноагентах". По словам Ираклия Кобахидзе, его необходимо привести к международным стандартам.
"Это довольно-таки грубый закон. Хочу выразить надежду, что в парламенте FARA будет усовершенствован и приведен в соответствие со стандартами прав человека"
– Ираклий Кобахидзе
Напомним, несколько дней назад парламент республики зарегистрировал новый законопроект об иноагентах, инициированный правящей партией "Грузинская мечта".