Вестник Кавказа

Кобахидзе призвал усовершенствовать закон об иноагентах в Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Глава грузинского правительства считает необходимым усовершенствование закона об иноагентах. Он подчеркнул, что текущая версия закона достаточно грубая.

Премьер-министр Грузии высказался за изменение американской версии закона об "иноагентах". По словам Ираклия Кобахидзе, его необходимо привести к международным стандартам.

"Это довольно-таки грубый закон. Хочу выразить надежду, что в парламенте FARA будет усовершенствован и приведен в соответствие со стандартами прав человека"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, несколько дней назад парламент республики зарегистрировал новый законопроект об иноагентах, инициированный правящей партией "Грузинская мечта".

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