В Баку напомнили Еревану о фактах, связанных с беспорядками в Сумгайыте

В МИД Азербайджана отметили на очередные необоснованные обвинения МИД Армении. В Баку напомнили факты о сумгайытских событиях и заметили, что в Ереване пытаются скрыть насилие, террор и этнические чистки.

В министерстве иностранных дел Азербайджана сделали заявление о необоснованности выдвинутых в заявлении МИД Армении от 27 февраля претензий в адрес Азербайджана относительно сумгайытских событий.

"Заявление МИД Армении является попыткой скрыть акты насилия, массовое изгнание азербайджанского населения, проживавшего в Армении, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве, применение Арменией военной силы с конца 1980-х годов в целях реализации своих необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану"

– пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде

Представитель азербайджанского ведомства напомнил Еревану, что беспорядки в Сумгайыте были частью заранее спланированной и целенаправленной провокации руководства СССР и Армении, армянских шовинистических идеологов и экстремистских организаций.

Генпрокуратура СССР, добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана, возбудила по факту инцидента в Сумгайыте уголовное дело, были установлены виновники беспорядков и их пособники, а также пострадавшие.

"Хотелось бы довести до сведения МИД Армении, что виновником событий, лично убившим 6 человек и подвергшим насилию 3 женщин, был Эдуард Григорян, армянин по национальности, по поводу которого были собраны многочисленные свидетельские показания сумгайытских армян. Э. Григорян, приговоренный судом к 12 годам лишения свободы, был переведен для отбывания наказания в Армению и впоследствии освобожден"

– Айхан Гаджизаде

Всего суд вынес приговор по сумгайытским событиям в отношении 92 человек, один из которых был приговорен к смертной казни, остальные получили тюремные сроки.

Когда при насильственном выселении около 300 тыс азербайджанцев из районов их компактного проживания в Армянской ССР погибли более 200 человек, никаких мер в отношении виновных не было принято, отметил представитель Баку.

"Вместо того, чтобы утверждать, что в 2023 году против армян якобы проводилась политика «этнической чистки», армянской стороне было бы полезнее обратить внимание на преступные действия, совершенные против азербайджанцев и азербайджанского наследия не только в Армении, но и за период оккупации азербайджанских земель"

– Айхан Гаджизаде