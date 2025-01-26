В Баку напомнили Еревану о фактах, связанных с беспорядками в Сумгайыте

В министерстве иностранных дел Азербайджана сделали заявление о необоснованности выдвинутых в заявлении МИД Армении от 27 февраля претензий в адрес Азербайджана относительно сумгайытских событий.
"Заявление МИД Армении является попыткой скрыть акты насилия, массовое изгнание азербайджанского населения, проживавшего в Армении, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве, применение Арменией военной силы с конца 1980-х годов в целях реализации своих необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану"
– пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде
Представитель азербайджанского ведомства напомнил Еревану, что беспорядки в Сумгайыте были частью заранее спланированной и целенаправленной провокации руководства СССР и Армении, армянских шовинистических идеологов и экстремистских организаций.
Генпрокуратура СССР, добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана, возбудила по факту инцидента в Сумгайыте уголовное дело, были установлены виновники беспорядков и их пособники, а также пострадавшие.
"Хотелось бы довести до сведения МИД Армении, что виновником событий, лично убившим 6 человек и подвергшим насилию 3 женщин, был Эдуард Григорян, армянин по национальности, по поводу которого были собраны многочисленные свидетельские показания сумгайытских армян. Э. Григорян, приговоренный судом к 12 годам лишения свободы, был переведен для отбывания наказания в Армению и впоследствии освобожден"
– Айхан Гаджизаде
Всего суд вынес приговор по сумгайытским событиям в отношении 92 человек, один из которых был приговорен к смертной казни, остальные получили тюремные сроки.
Когда при насильственном выселении около 300 тыс азербайджанцев из районов их компактного проживания в Армянской ССР погибли более 200 человек, никаких мер в отношении виновных не было принято, отметил представитель Баку.
"Вместо того, чтобы утверждать, что в 2023 году против армян якобы проводилась политика «этнической чистки», армянской стороне было бы полезнее обратить внимание на преступные действия, совершенные против азербайджанцев и азербайджанского наследия не только в Армении, но и за период оккупации азербайджанских земель"
– Айхан Гаджизаде