МИД Азербайджана: обвинения Пашиняна беспочвенны

Пашинян обвинил Азербайджан в использовании психотропных веществ в отношении главарей армянских сепаратистов. В МИД Азербайджана назвали обвинения беспочвенными и смехотворными.

В министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали обвинения, которые ранее озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, в Азербайджане используют психотропные вещества против главарей сепаратистского режима, существовавшего в Ханкенди до 2023 года, с целью якобы спровоцировать региональную эскалацию.

В Баку указали, что данные обвинения полностью беспочвенны и смехотворны.

"Все права и обязанности обвиняемого были надлежащим образом обеспечены и разъяснены, а все судебные заседания и заявления были запротоколированы"

– пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде

Он напомнил, что утверждения о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане признаны ложными после расследования независимыми организациями, в том числе МККК.

Обвинения в использовании психотропов против военных преступников указывают на то, что в Ереване нервничают из-за начатого судебного процесса над теми, кого когда-то открыто поддерживала всеми средствами Армения для продолжения акта агрессии и политики против Азербайджана, отмечается в сообщении.

"Никто не забыл, что премьер-министр Армении, который заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, пропагандировал так называемый режим, который он поддерживает на территориях нашей страны, и что 2 сентября 2023 года, всего за несколько недель до того, как Азербайджан привлек их представителей к ответственности, он поздравил сепаратистский режим хунты с так называемой «независимостью»"

– Айхан Гаджизаде

В МИД Азербайджана подчеркнули, что государственная ответственность Армении и ряд незаконных действий как оккупирующей и агрессивной страны являются неоспоримыми фактами. Привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих действиях, – вопрос справедливости, который не может быть подорван политическими манипуляциями.