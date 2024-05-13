Вестник Кавказа

Временные ограничения сняли в Шереметьево

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Шереметьево возобновил работу. Ранее воздушная гавань ввела временные ограничения, которые продлились чуть больше часа.

Московский аэропорт Шереметьево возобновил свою деятельность после введенных ранее ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве заявили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в воздушной гавани были сняты в 03:45 мск.

До этого аэропорт временно приостанавливал свою деятельность для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Отмечается, что запрет был введен в 02:41 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он продлился чуть больше часа.

В период действия ограничений самолет, выполнявший рейс в Шереметьево, приземлился на запасном аэродроме в Пулково.

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