Вестник Кавказа

В модульные гостиницы в Кабардино-Балкарии вложили 800 млн рублей за год

Турбаза на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году в Кабардино-Балкарии на строительство модульных гостиниц было направлено свыше 800 млн рублей. В регионе реализовано более 50 проектов.

Строительство некапитальных средств размещения для туристов на территории Кабардино-Балкарии в прошлом году обошлось более чем в 800 млн рублей, поделились в Минкурортов и туризма региона.

"В прошлом году реализованы 52 инвестиционных проекта на сумму 804,6 млн рублей, это проекты по одному из самых востребованных направлений государственной поддержки: "создание модульных некапитальных средств размещения"

– ведомство

Прошлогодний туристический поток в республику приблизился к 1,8 млн человек, что говорит о росте интереса путешественников к КБР.

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