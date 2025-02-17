В Кабардино-Балкарии приведут в порядок 210 общественных территорий

В КБР продолжается благоустройство зон общественного пользования. В ближайшее время в порядок в регионе приведут почти 210 общественных территорий.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поделился планами по благоустройству территорий.

"С 2018 года в республике благоустроено 863 территории, в том числе 225 общественных и 638 дворовых. В предстоящий период планируем благоустроить еще 208 общественных территорий"

– Казбек Коков

Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Территории будут менять с учетом общественного мнения.