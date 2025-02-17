Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии приведут в порядок 210 общественных территорий

В Кабардино-Балкарии приведут в порядок 210 общественных территорий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР продолжается благоустройство зон общественного пользования. В ближайшее время в порядок в регионе приведут почти 210 общественных территорий.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поделился планами по благоустройству территорий.

"С 2018 года в республике благоустроено 863 территории, в том числе 225 общественных и 638 дворовых. В предстоящий период планируем благоустроить еще 208 общественных территорий"

– Казбек Коков

Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Территории будут менять с учетом общественного мнения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ситуация на Верхнем Ларсе: очередь растет

Ситуация на Верхнем Ларсе: очередь растет

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

Ессентуки вложат 28 млрд рублей в обновление и строительство санаториев

Отдых в Бакуриани зимой: чем заняться кроме катания на лыжах?

Отдых в Бакуриани зимой: чем заняться кроме катания на лыжах?

Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур возрождаются на глазах

Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур возрождаются на глазах

В курорт &quot;Мамисон&quot; в Северной Осетии инвестировали 19 млрд рублей

В курорт "Мамисон" в Северной Осетии инвестировали 19 млрд рублей

Президент Азербайджана совершает визит в Ханкенди

Президент Азербайджана совершает визит в Ханкенди

Изыскания на будущей железной дороге Решт-Астара анонсировала Москва

Изыскания на будущей железной дороге Решт-Астара анонсировала Москва

В курорт &quot;Армхи&quot; в Ингушетии вложат 13 млрд рублей

В курорт "Армхи" в Ингушетии вложат 13 млрд рублей

Новая набережная объединит туристические деревни курорта &quot;Архыз&quot;

Новая набережная объединит туристические деревни курорта "Архыз"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы