Действия Еревана не направлены против других стран – МИД РА

Российско-армянский диалог продолжается, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян. Он добавил, что никакие шаги Еревана не направлены против других стран.

Армянская сторона не прекращает диалог ни с кем из партнеров, продолжая его и с Россией, сообщил замминистра иностранных дел Ваан Костанян.

Таким образом дипломат прокомментировал принятие накануне армянским парламентом в первом чтении закона о старте евроинтеграции Армении.

Он также напомнил, что некоторое время назад глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершил рабочий визит в Россию. В ходе него он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые были оценены как конструктивные.

Замминистра также назвал ключевые приоритеты для Армении. По его словам, это интересы государства, безопасность и территориальная целостность, суверенитет, а также демократия.

"В этом контексте правительство положительно оценивает процесс, инициированный гражданским обществом и рядом политических партий"

– Костанян

Замглавы МИД подчеркнул, что руководство страны стремится принимать во внимание позицию каждого жителя страны, поэтому последнее слово по поводу вступления в ЕС будет сказано референдумом.

Напомним, Москва скептически оценивает заявления Еревана относительно стремления в ЕС: российская сторона полагает, что запуск вступления в ЕС будет означать автоматически начало выхода из ЕАЭС.