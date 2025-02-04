Вестник Кавказа

Действия Еревана не направлены против других стран – МИД РА

Действия Еревана не направлены против других стран – МИД РА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российско-армянский диалог продолжается, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян. Он добавил, что никакие шаги Еревана не направлены против других стран.

Армянская сторона не прекращает диалог ни с кем из партнеров, продолжая его и с Россией, сообщил замминистра иностранных дел Ваан Костанян.

Таким образом дипломат прокомментировал принятие накануне армянским парламентом в первом чтении закона о старте евроинтеграции Армении.

Он также напомнил, что некоторое время назад глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершил рабочий визит в Россию. В ходе него он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые были оценены как конструктивные.

Замминистра также назвал ключевые приоритеты для Армении. По его словам, это интересы государства, безопасность и территориальная целостность, суверенитет, а также демократия.

"В этом контексте правительство положительно оценивает процесс, инициированный гражданским обществом и рядом политических партий"

– Костанян

Замглавы МИД подчеркнул, что руководство страны стремится принимать во внимание позицию каждого жителя страны, поэтому последнее слово по поводу вступления в ЕС будет сказано референдумом.

Напомним, Москва скептически оценивает заявления Еревана относительно стремления в ЕС: российская сторона полагает, что запуск вступления в ЕС будет означать автоматически начало выхода из ЕАЭС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
410 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МИД России осудил фейки вокруг ситуации с Русским домом в Баку

МИД России осудил фейки вокруг ситуации с Русским домом в Баку

В МИД России подтвердили настрой на диалог с США

В МИД России подтвердили настрой на диалог с США

Посол Копыркин рассказал о визитах Лаврова и Матвиенко в Армению

Посол Копыркин рассказал о визитах Лаврова и Матвиенко в Армению

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Россия готова восстановить отношения с Грузией – МИД РФ

Россия готова восстановить отношения с Грузией – МИД РФ

МИД РФ: договор Азербайджана и Армении должен обеспечить долгосрочный мир

МИД РФ: договор Азербайджана и Армении должен обеспечить долгосрочный мир

Мария Захарова: Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в расширении коридора &quot;Север-Юг&quot;

Мария Захарова: Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в расширении коридора "Север-Юг"

Россия готова завершить действия по регистрации Русского дома в Баку

Россия готова завершить действия по регистрации Русского дома в Баку

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Что решит все проблемы на Ближнем Востоке? Ответ от Лаврова

Что решит все проблемы на Ближнем Востоке? Ответ от Лаврова

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы