Вестник Кавказа

Движение на двух участках дороги между Пятигорском и Георгиевском ограничили из-за погоды

дорога в Георгиевском округе
© Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края
Временный запрет на движение транспорта начал действовать на двух участках дороги, связывающей Пятигорск и Георкиевск. Причина – неблагоприятные метеоусловия.

В Ставропольском крае временно закрыли для проезда два участка дороги между Пятигорском и Георгиевском. Об этом информирует 27 февраля региональная Госавтоинспекция.

Запрет на движение начал действовать с 18:00.

"Принято решение об ограничении всех видов транспорта на автодорогах "Западный обход города Георгиевска" с 0 по 12 километр и "Пятигорск-Георгиевск" с 23 по 26 километр (территория Георгиевского округа). Причиной введенного ограничения послужили обледенение проезжей части" 

– Госавтоинспекция Ставрополья

Там отметили, что проезду транспортных средств также мешает сильный порывистый ветер, который не дает обработать дорожное полотно противогололедными материалами.

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