Нового консула в Гюмри назначила Россия

Министерство иностранных дел России определилось, кто будет возглавлять консульство страны в Гюмри. Эту должность займет Игорь Титов.

Новым консулом России в армянском городе Гюмри стал Игорь Титов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

"Приказом МИД России Генеральным консулом Российской Федерации в Гюмри, Республика Армения назначен Игорь Борисович Титов"

– российское ведомство

На этом посту он сменил Руслана Кандуарова, ушедшего из жизни осенью прошлого года.

Напомним, Титов до недавнего времени возглавлял передовую группу по открытию российского Генконсульства в Капане.