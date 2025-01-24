Вестник Кавказа

Посол Копыркин рассказал о визитах Лаврова и Матвиенко в Армению

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Копыркин сообщил, что вопрос визита Валентины Матвиенко и Сергея Лаврова прорабатывается. Он уточнил, что Москва ждет Никола Пашиняна на Параде Победы.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин рассказал о визитах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Армению.

Дипломат отметил, что вопросы, связанные с визитом российских политиков в Армению, прорабатываются. При этом посол ничего не сказал о точных датах.

Помимо этого, Копыркин напомнил, что президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ, включая премьера Армении Никола Пашиняна на Парад Победы.

В заключение он добавил, что Москва рассчитывает на визит главы армянского правительства в Москву.

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