Вестник Кавказа

Эрдоган ждет визита Путина в Турцию

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции ожидает, что его российский коллега в скором времени посетит Анкару, сообщила Валентина Матвиенко. Последняя на данный момент встреча двух лидеров прошла прошлой осенью в Казани.

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Турции. Об этом заявила 27 февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко, находящаяся в настоящее время с визитом в Анкаре.

Она подчеркнула, что об этом ей сообщил сегодня на встрече глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я передала президенту Турции господину Эрдогану устное послание от президента России Владимира Владимировича Путина. Он просил меня ещё раз передать, что его очень ждут с визитом в Турции, называл его своим другом большим"

– Валентина Матвиенко

Она добавила, что их встреча с турецким лидером получилась очень содержательной. На ней обсуждались ситуации вокруг Украины, Сирии и на Ближнем Востоке.

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