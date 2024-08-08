Ушел из жизни шахматист Борис Спасский

Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Шахматную корону он завоевал в 1969 году, но уступил титул Роберту Фишеру в 1972 году.

В возрасте 88 лет скончался легендарный советский шахматист, десятый чемпион мира Борис Спасский, сообщил исполнительный директор Федерации шахмат РФ Александр Ткачев.

Он назвал смерть спортсмена очень большой утратой для всего шахматного мира. Ткачев добавил, что сейчас тяжело говорить об его кончине, передает издание РИА Новости.

Новость о смерти подтвердил и президент Федерации Андрей Филатов. Он назвал Спасского выдающейся личностью, на творчестве которого воспитываются поколения шахматистов.

Спасский стал обладателем шахматной короны в 1969 году, обыграв соотечественника Тиграна Петросяна. Через три года шахматист уступил звание американцу Роберту Фишеру.