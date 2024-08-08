Вестник Кавказа

Ушел из жизни шахматист Борис Спасский

Ушел из жизни шахматист Борис Спасский
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Шахматную корону он завоевал в 1969 году, но уступил титул Роберту Фишеру в 1972 году.

В возрасте 88 лет скончался легендарный советский шахматист, десятый чемпион мира Борис Спасский, сообщил исполнительный директор Федерации шахмат РФ Александр Ткачев.

Он назвал смерть спортсмена очень большой утратой для всего шахматного мира. Ткачев добавил, что сейчас тяжело говорить об его кончине, передает издание РИА Новости.

Новость о смерти подтвердил и президент Федерации Андрей Филатов. Он назвал Спасского выдающейся личностью, на творчестве которого воспитываются поколения шахматистов.

Спасский стал обладателем шахматной короны в 1969 году, обыграв соотечественника Тиграна Петросяна. Через три года шахматист уступил звание американцу Роберту Фишеру.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
960 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шахматистам из России разрешили участвовать в командных соревнованиях

Шахматистам из России разрешили участвовать в командных соревнованиях

Во что армяне играют сутками?

Во что армяне играют сутками?

Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела

Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела

Азербайджанский гроссмейстер взял реванш на турнире в Лондоне

Азербайджанский гроссмейстер взял реванш на турнире в Лондоне

Шахматисты тюркоязычных стран объединились в ассоциацию

Шахматисты тюркоязычных стран объединились в ассоциацию

Игра пройдет в любую погоду

Игра пройдет в любую погоду

Членство Федерации шахмат России восстановлено в ФИДЕ

Членство Федерации шахмат России восстановлено в ФИДЕ

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате Европы

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы