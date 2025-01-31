Вестник Кавказа

Армения не сможет совмещать членство в ЕАЭС и ЕС – посол РФ

Копыркин
© Фото: сайт посольства России в Ереване
Российский посол сообщил, что у Армении не получится совмещать членство в ЕАЭС и ЕС. При этом он подчеркнул, что не видит у Еревана стремления к выходу из ЕАЭС.

Армения не сможет совмещать членство в ЕАЭС и Евросоюзе. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Он пояснил, что это не может быть реализовано ни на практике, ни в теории.

Помимо этого, замглавы российского ведомства указал на то, что Москва Еревана сам вправе выбирать себе внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров.

По словам дипломата, Москва уважает право Еревана выбирать внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров. Он добавил, что не видит признаков того, что республика Южного Кавказа решила покинуть ЕАЭС.

"На данном этапе мы исходим из заявлений армянского руководства об отсутствии темы выхода из ЕАЭС в политической повестке дня республики"

– Сергей Копыркин

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