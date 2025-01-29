Вестник Кавказа

В России подтвердили продолжение политического диалога с Арменией

Сергей Копыркин
© Фото: сайт посольства России в Армении
Посол РФ в Ереване сообщил, что страны ведут диалог на всех уровнях. Он подчеркнул, что отношениях двух стран успешно адаптируются к современным реалиям.

Россия и Армения продолжают вести политический диалог на всех уровнях. Об этом сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Несмотря на все испытания, наш политический диалог на всех уровнях продолжается, системно наращивается экономический базис российско-армянского сотрудничества"

– российский дипломат

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Еревана адаптируются к непростым реалиям в регионе и мире, набирая зрелость.

"На мой взгляд, главное, что и в России, и в Армении есть глубокое понимание важности сохранения базовой основы наших связей, объединяющих не только государства, но и братские народы наших стран"

– Сергей Копыркин

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров и председатель Совфеда Валентина Матвиенко могут приехать в ближайшее время в Ереван.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
795 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция и Армения обеспечивают Россию цветами в 2025 году

Турция и Армения обеспечивают Россию цветами в 2025 году

Дружба народов России и Армении обеспечивает безопасность двух стран - посол

Дружба народов России и Армении обеспечивает безопасность двух стран - посол

Посол Копыркин рассказал о визитах Лаврова и Матвиенко в Армению

Посол Копыркин рассказал о визитах Лаврова и Матвиенко в Армению

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Армения не найдет альтернативы ОДКБ - посол

Армения не найдет альтернативы ОДКБ - посол

Назван объем денежных переводов из России в Армению

Назван объем денежных переводов из России в Армению

Пашинян оценил законопроект о вступлении Армении в ЕС

Пашинян оценил законопроект о вступлении Армении в ЕС

МИД РФ раскритиковал армянского журналиста за вопрос о напряженности в отношениях России и Азербайджана

МИД РФ раскритиковал армянского журналиста за вопрос о напряженности в отношениях России и Азербайджана

Выход Еревана из ЕАЭС урежет армянский экспорт на 80% – Захарова

Выход Еревана из ЕАЭС урежет армянский экспорт на 80% – Захарова

Прогресс в переговорах Баку и Еревана оценили в Москве

Прогресс в переговорах Баку и Еревана оценили в Москве

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы