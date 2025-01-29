В России подтвердили продолжение политического диалога с Арменией

Посол РФ в Ереване сообщил, что страны ведут диалог на всех уровнях. Он подчеркнул, что отношениях двух стран успешно адаптируются к современным реалиям.

Россия и Армения продолжают вести политический диалог на всех уровнях. Об этом сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Несмотря на все испытания, наш политический диалог на всех уровнях продолжается, системно наращивается экономический базис российско-армянского сотрудничества"

– российский дипломат

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Еревана адаптируются к непростым реалиям в регионе и мире, набирая зрелость.

"На мой взгляд, главное, что и в России, и в Армении есть глубокое понимание важности сохранения базовой основы наших связей, объединяющих не только государства, но и братские народы наших стран"

– Сергей Копыркин

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров и председатель Совфеда Валентина Матвиенко могут приехать в ближайшее время в Ереван.